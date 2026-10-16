Постачальники тепла і води закликали уряд розблокувати їхні кошти

Керівники тепло та водопостачальних підприємств закликали Кабінет Міністрів та прем'єр-міністра Сергія Корецького невідкладно розблокувати їхні платежі в Держказначействі та зберегти чинну квоту бронювання працівників критичної інфраструктури на рівні 75%.

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна" із посиланням на круглий стіл "Зима 2026-2027: як не допустити колапсу тепло- та водопостачання в Україні?" від Асоціації операторів критичної інфраструктури, Асоціації міст України та інших профільних асоціацій.

Під час заходу зазначалося, що обсяг заблокованих Держказначейством платежів для постачальників тепла та води після рішення Кабміну щодо економії бюджетних коштів становить понад 1 млрд грн.

За їх словами, блокування не дозволяє закінчити підготовку обладнання та ремонтні кампанії, формування резервів пального і необхідних матеріалів, а також виплатити зарплату працівникам за вересень.

"Платежі заблоковані, і в казначействі стоїть навіть наша зарплата за вересень, а це не бюджетні, а власні кошти підприємства! Повний абсурд: податки списані, а зарплата стоїть", – прокоментував директор КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" Максим Білик.

"Згідно з постановою уряду №812, з платежів споживачів 65% казначейство автоматично спрямовує на газ, а 35% мають залишатися підприємству на поточну діяльність. Через блокування казначейських рахунків тепловики не можуть використати власні кошти для закупівлі пального, термінових ремонтів та ліквідації аварій", – наголосив директор "Черкаситеплокомуненерго" Павло Карась.

Керівники теплокомуненерго також закликали уряд не скорочувати квоту бронювання з 75% до 60%.

Як вони зазначаються, втрата 20% персоналу за середнього дефіциту кадрів в 30% загрожує масовими звільненнями кваліфікованих працівників із теплокомуненерго та водоканалів – внаслідок цього підприємства не зможуть виконувати свою функцію та оперативно усувати аварії.

Нагадаємо:

Частина народних депутатів з комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки закликали Кабінет міністрів скасувати свою оновлену постанову про бронювання.