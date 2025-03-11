Кабмін перерозподілив гроші на відбудову корпусів "Охматдиту"

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження щодо перерозподілу близько 6,3 млн грн на відбудову Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти будуть спрямовані на проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні.

Йдеться про токсикологічний та адміністративний корпус для яких розроблено проєкти консервації, оскільки ці будівлі є об'єктами культурної спадщини. Консервація розрахована на п'ять років.

"Відновлення Охматдиту — урядовий пріоритет на цей рік, і ми будемо послідовно над цим працювати", – заявив Шмигаль.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів розподілив 3,3 млрд грн на проєкти відбудови та розвитку у сфері медицини. Зокрема, кошти підуть на відновлення НДСЛ "Охматдит".

Корпус "Охматдиту" було пошкоджено у липні 2024 року в результаті російського обстрілу.