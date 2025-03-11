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Кабмін перерозподілив гроші на відбудову корпусів "Охматдиту"

Віктор Волокіта — 11 березня, 15:21
Кабмін перерозподілив гроші на відбудову корпусів Охматдиту
Пошкоджений корпус Охматдиту

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження щодо перерозподілу близько 6,3 млн грн на відбудову Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти будуть спрямовані на проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні.

Йдеться про токсикологічний та адміністративний корпус для яких розроблено проєкти консервації, оскільки ці будівлі є об'єктами культурної спадщини. Консервація розрахована на п'ять років.

"Відновлення Охматдиту — урядовий пріоритет на цей рік, і ми будемо послідовно над цим працювати", – заявив Шмигаль.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів розподілив 3,3 млрд грн на проєкти відбудови та розвитку у сфері медицини. Зокрема, кошти підуть на відновлення НДСЛ "Охматдит".

Корпус "Охматдиту" було пошкоджено у липні 2024 року в результаті російського обстрілу.

Охматдит Кабмін

Кабмін

Кабмін перерозподілив гроші на відбудову корпусів "Охматдиту"
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