"Охматдит" почав відновлення після ракетного удару: перший ремонт замовили за 367 мільйонів

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" почала закупівлю на капремонт пошкодженої ракетним обстрілом будівлі лікувально-діагностичного комплексу. Найдешевшу пропозицію зробило ТОВ "Ріола-модуль ЛТД" – 293,00 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

У закупівлі змагалися три учасники: компанія "Ріола-Модуль ЛТД", "Український виробничо-будівельний альянс "Центр" та консорціум "ПБФ".

Найдешевшу пропозицію подала "Ріола-Модуль ЛТД" – 293 млн грн, що на 20% менше очікуваної вартості.

Вишгородською "Ріола-Модуль ЛТД" керує та володіє Володимир Духович.

Нагадаємо, у липні 2024 року російські війська вдарили по території "Охматдиту" та пошкодили ззовні головний корпус лікарні.

Спочатку ремонт хотіли замовити коштом благодійників, але "Благодійний фонд "Охматдит" провів закупівлю зі скандалом.

Рік тому непрозоро була обрана фірма з Запоріжжя з ціною вдвічі вищою від інших пропозицій – 307 млн грн. Ті торги були скасовані та після річної підготовки були проведені нові. В новому проєкті включено більше робіт, ніж планувалось рік тому, відтак очікувана вартість робіт оцінена вище. Але і з урахуванням нових робіт цінова пропозиція "Ріоли" нижче від тогорічного тендеру.

Нагадаємо:

Використані або укладені в контракти кошти для відбудови дитячої лікарні "Охматдит" після руйнувань внаслідок ракетної атаки становлять 36,2 млн грн.