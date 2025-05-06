"Охматдит" оголосив тендер на проведення капремонту пошкодженого корпусу

Дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендер на проведення капітального ремонту лікувально-діагностичного корпусу, який був пошкоджений під час ворожого обстрілу.

Про це йдеться на Facebook-сторінці лікарні.

Зазначається, що "Охматдит" отримав відповідно до умов договору, укладеного з ТОВ "Інжинірингова компанія "Аркон", проєктну-кошторисну документацію по вищезгаданих роботах та позитивний експертний звіт.

Як повідомляється, очікувана вартість закупівлі, яка здійснюється за кошти БФ "Охматдит - Здорове дитинство" – 367,5 млн грн.

Нагадаємо:

Корпус "Охматдиту" було пошкоджено у липні 2024 року в результаті російського обстрілу.

Використані або укладені в контракти кошти для відбудови дитячої лікарні "Охматдит" після руйнувань внаслідок ракетної атаки становлять 36,2 млн грн.