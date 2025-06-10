Договір на капремонт корпусу лікарні "Охматдит" підписано – МОЗ

Договір на капітальний ремонт корпусу дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" підписано.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

"За результатами процедури закупівлі, проведеної в системі Prozorro, підписано договір на капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу НДСЛ "Охматдит". Переможцем тендеру стало ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД", яке надало найбільш економічно вигідну пропозицію – майже 293 млн грн", – говориться у повідомленні.

Очікувана вартість закупівлі становила 367,4 млн грн, тож вдасться заощадити понад 70 млн грн повідомляє міністерство.

Як говориться у повідомленні, підрядник має досвід у будівництві та реконструкції медичних обʼєктів і вже будував корпус "Охматдиту" в 2020 році.

Уповноважена особа лікарні провела всебічну перевірку документації учасника, інформує міністерство. Це відбулося за участі міжнародної інжинірингової компанії Eptisa Servicios de Ingeniería, яка виконує функції служби замовника.

Також повідомляється, що технічний нагляд за 2 млн грн буде здійснювати інжинірингова компанія "Академ Буд". Авторський нагляд за 1,5 млн грн забезпечить Інжинірингова компанія "Аркон", яка і розробляла проєктну документацію перед капітальним ремонтом.

"Фінансування робіт з відновлення та технічного нагляду здійснюватиметься за рахунок Благодійного фонду "Охматдит — здорове дитинство", який акумулював значну частину пожертв українців у 2024 році. Ці кошти буде спрямовано на відновлення лікарні за прямим цільовим призначенням", – повідомляє МОЗ.

Згідно з повідомленням, підрядна організація розпочала додаткові обстеження та проводить необхідні заміри на об’єкті. Це дає змогу не втрачати час і забезпечити оперативний старт будівельних робіт.

Нагадаємо:

НДСЛ "Охматдит" постраждала внаслідок російської ракетної атаки 8 липня 2024 року. Восени минулого року міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що будівельні роботи з відновлення головного корпусу дитячої лікарні розраховують почати навесні 2025 року.

Раніше вже повідомлялося, що НДСЛ "Охматдит" почала закупівлю на капремонт пошкодженої ракетним обстрілом будівлі лікувально-діагностичного комплексу. Найдешевшу пропозицію зробило ТОВ "Ріола-модуль ЛТД" – 293,00 млн грн.

У закупівлі змагалися три учасники: компанія "Ріола-Модуль ЛТД", "Український виробничо-будівельний альянс "Центр" та консорціум "ПБФ".

Також повідомлялося, що Використані або укладені в контракти кошти для відбудови дитячої лікарні "Охматдит" після руйнувань внаслідок ракетної атаки становлять 36,2 млн грн.

Повідомлялося, що загальний обсяг фінансування, яке виділено для відновлення "Охматдиту", складає приблизно 1,416 млн грн та $11,2 млн від фонду The Howard G. Buffett Foundation .

З цих коштів безпосередньо на рахунок "Охматдиту" надійшло понад 337 млн грн (в т.ч. $1млн від уряду Литви), ще приблизно 379 млн грн надійшло на рахунок БФ "Охматдит - здорове дитинство".

320 млн грн було зібрано у межах спільного збору платформу United24 та Monobank, 300 млн грн виділив з держбюджету український уряд, 80 млн грн на подолання наслідків атаки зібрав фонд "Таблеточки".