Уряд схвалив законопроєкт щодо протидії податковим зловживанням
Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт Мінфіну щодо протидії податковим зловживанням відповідно до стандартів ЄС.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Документ передбачає імплементацію положень низки статей Директиви Ради ЄС 2016/1164 про протидію практикам ухилення від сплати податків (Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD).
Законопроєкт передбачає оподаткування приросту вартості активів у разі їх переміщення за межі України, якщо Україна втрачає право на їх оподаткування (Exit Tax).
Також у ньому йдеться про загальне правило протидії податковим зловживанням, спрямоване на нейтралізацію податкових вигод від операцій без обґрунтованих комерційних причин (GAAR).
Законопроєкт передбачає запобігання ситуаціям, коли відмінності в податковому трактуванні операцій у різних країнах призводять до подвійного врахування витрат або неврахування доходів.
Крім того, документ передбачає гарантії для платників податків: обов'язок доведення податкового зловживання покладатиметься на контролюючий орган, а перевірка за правилом GAAR призначатиметься за висновком спеціально створеної комісії.
Патники податків зможуть надавати пояснення, подавати уточнюючі розрахунки та брати участь у розгляді заперечень до акта перевірки, зауважує Мінфін.
Введення нових правил у дію передбачено з 1 січня 2028 року після ухвалення законопроєкту парламентом.
"Законодавчі зміни сприятимуть наближенню українського податкового законодавства до права ЄС та виконанню рекомендацій ОЕСР у межах Плану дій BEPS", – зауважили у відомстві.
Нагадаємо:
Законопроєкт Мінфіну, який передбачає єдині правила для всіх платників податку на прибуток, пройшов перше читання у Верховній Раді України.
Також Рада ухвалила за основу законопроєкт про спрощення адміністрування ПДВ, який дозволяє ФОПам самостійно обирати звітний період.