Депутати вдруге перенесли строки впровадження "еАкцизу"

Верховна Рада України перенесла строки запровадження електронної простежуваності алкоголю, тютюнових виробів і рідин для е-сигарет (системи "еАкциз") з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рада схвалила одразу у другому читанні та у цілому законопроєкт №15532 про перенесення строків запровадження електронної простежуваності алкоголю, тютюнових виробів і рідин для е-сигарет.

Рішення при розгляді документу у першому читанні схвалили 259 нардепів (шість проти), підтримали у другому читанні 252 парламенті (проти вісім), за необхідного мінімуму 226 голосів.

Рада схвалила закон про "еАкциз" №3173-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв'язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах" у липні 2023 року.

Наприкінці 2025 року Рада вперше відтермінувала строки впровадження системи – на 10 місяців, через неготовність інфраструктури, нагадує "Інтерфакс-Україна". У липні 2026 року розробники випустили оновлену версію зі стабільним API, продовжуючи доопрацювання функціоналу й усунення помилок.

Перенести повноціненне впровадження системи підтримали Міністерство цифрової трансформації та Державна податкова служби, а сам законопроєкт №15532 був рекомендований у цілому фінкомітетом Ради.

Раніше бізнес попередив, що через затримку ухвалення законопроєкту компанії втратили можливість планувати діяльність і замовляти марки акцизного податку на листопад 2026 року, що призведе до того, що держбюджет недоотримає 6,5 млрд грн, зазначає агентство.

Оскільки нові вимоги охоплять усю ланку економічних операторів – від виробників та імпортерів до дистриб'юторів, логістики та роздрібу. Обмежений час на підготовку створює серйозні ризики для безперебійного постачання легальної продукції.

Зокрема, бізнесу потрібно забезпечити стабільну роботу компонентів системи, інтеграцію корпоративних ІТ-рішень, перебудову виробничих і логістичних процесів, навчання персоналу, наскрізне тестування руху продукції, а також завершити розробку та тестування державних програмних продуктів.

Попри потребу великих обсягів підготовки до впровадження системи, тестове середовище функціонує для близько 600 зареєстрованих. Для повноцінного тестування залучені компанії JTI, DLS та мережі "ЛотОК". Тоді як працюватиме вона для всієї тютюнової та алкогольної галузі, а також ритейлу та дистриб'юторів.

Проєкт "еАкциз" впроваджують Мінцифри спільно з Міністерством фінансів та ДПС у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Заходи з підтримки впровадження "еАкцизу" здійснюються в межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконує Фонд Євразія та фінансує UK International Development. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

Офлайн-застосунки та вебсайт "еАкцизу" розроблено в межах програми EGAP, яка реалізується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Мета – створення системи, що забезпечить рівні умови конкуренції для легального бізнесу та стабільні надходження до держбюджету.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року Верховна Рада продовжила період тестування системи "еАкциз" до 12 жовтня 2026 року та відтермінувала запровадження системи до 1 листопада наступного року.

Міністерство цифрової трансформації підтримує перенесення запуску системи "еАкциз" на 1 липня 2027 року, відповідну пропозицію планують внести на розгляд Кабінету міністрів.