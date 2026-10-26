Податкова дала роз’яснення щодо впровадження е-Акцизу

Сьогодні опубліковано закон щодо запровадження е-Акцизу – електронної системи маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Про це інформує Державна податкова служба.

Запровадження електронної системи маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та електронної простежуваності їх обігу (е-Акцизу), перенесено з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року.

"Перенесення строків дає виробникам та імпортерам підакцизної продукції додатковий час для підготовки IT-систем, налаштування касового та облікового обладнання, а також інтеграції з державною електронною системою", – зазначили у податковій.

До 1 липня 2027 року діятиме перехідний період для завершення технічної та організаційної підготовки. Підакцизна продукція маркуватиметься паперовими марками акцизного податку за чинними правилами.

До 30 червня 2027 року електронна система працюватиме в тестовому режимі, зазначає податкова служба.

Суб'єкти господарювання зобов'язані зареєструватися в електронній системі як економічні оператори. До 1 квітня 2027 року це мають зробити ті з них, які станом на 1 січня 2027 року мають ліцензії на право виробництва та обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Не пізніше 1 квітня 2027 року це мають зробити ті суб'єкти господарювання, які отримали відповідні ліцензії з 1 січня по 20 березня 2027 року, а до початку провадження такого виду діяльності – ті, які отримали такі ліцензії з 21 березня 2027 року.

У ДПС запевняють, що продовжать роз'яснювальну роботу, тестування електронних сервісів та надання консультацій для платників.

"Рекомендуємо суб'єктам господарювання, які здійснюють або планують здійснювати діяльність із зазначеними видами підакцизної продукції, використовувати цей період для поетапної підготовки до впровадження е-Акцизу", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Верховна Рада України перенесла строки запровадження електронної простежуваності алкоголю, тютюнових виробів і рідин для е-сигарет (системи "еАкциз") з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року.

У грудні 2025 року Верховна Рада продовжила період тестування системи "еАкциз" до 12 жовтня 2026 року та відтермінувала запровадження системи до 1 листопада наступного року.

Міністерство цифрової трансформації підтримує перенесення запуску системи "еАкциз" на 1 липня 2027 року, відповідну пропозицію планують внести на розгляд Кабінету міністрів.