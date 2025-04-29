Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів з цифрових платформ

Кабінет міністрів 29 квітня затвердив законопроєкт про податкову звітність для операторів цифрових платформ. Йдеться про онлайн-сервіси, які пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейсів тощо.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно із законопроєктом, текст якого оприлюднив заступник керівника комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, оператори цифрових платформ будуть визначені податковими агентами та автоматично стягуватимуть податки з громадян, які отримують доходи від продажу товарів або надання послуг з їх використанням.

Ставка податку становитиме 5%, додатково стягуватиметься 5% військового збору.

Йдеться про будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Передбачається, що податкова ставка може становити 18%, якщо річний дохід перевищує встановлений ліміт – 834 мінімальні зарплати.