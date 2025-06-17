Льотний коледж замовив вживаний вертоліт, виготовлений у США

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ (Полтавська область) 11 червня за результатами тендеру замовив ТОВ "Хелітрейнінг Україна" вживаний вертоліт за 16,00 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До осені в Кременчук поставлять двомісний навчально-тренувальний вертоліт Schweizer 300CBі моделі 269С-1 із заводським №0277, випущений у США в 2007 році.

Він має двигун Lycoming HIO-360-G1A із залишковим ресурсом після останнього капітального ремонту 2 000 годин, польотні та навігаційні прилади для можливості здійснення польотів за VFR (правила візуальних польотів), бортову переговорну систему для екіпажу, транспондер, аварійний радіомаяк, обігрівач кабіни, GPS-навігатор, аптечку та ручні вогнегасники.

Постачальник завіз вертоліт з Нідерландів. Він пройшов обов’язкову технічну інспекцію, а також сервісне та технічне обслуговування, виконане уповноваженою компанією "Heli Holland B.V." на замовлення постачальника після експлуатації попереднім власником.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Місцевою "Хелітрейнінг Україна" володіють Олена і Леонід Голобородьки, а директором є Олександр Козенко.

Нагадаємо:

Військова частина 3078 Національної гвардії України 2 червня за результатами тендеру замовила ТОВ "Ксенко Авто Продакшн" автомобілів швидкої медичної допомоги на 37,65 млн грн.