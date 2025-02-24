"Укрпошта" може розмістити на біржі свої акції – голова НКЦПФР

До 23 лютого 2027 року в Україні може з'явитись близько п'яти емітентів цінних паперів, серед них – "Укрпошта".

Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що ставить собі KPI, щоб до 23 лютого 2027 року в Україні з'явилося хоча б п’ять знаних на всю країну, а може й ширше, емітентів.

"Швидше за все, це може бути навіть не IPO, а SPO (вторинне публічне розміщення). Треба взяти когось, чиєму бізнесу вже довіряє широкий загал. Це може бути не лише приватний бізнес. Я зараз, наприклад, кажу про "Укрпошту"", – сказав він.

За словами Магомедова, він вже веде діалог щодо цієї теми з гендиректором "Укрпошти" Ігорем Смілянським.

Голова НКЦПФР вважає, що у що в цього SPO є великі шанси, тому що "у людей точно є апетит до інвестування", а пенсійним фондам треба кудись інвестувати, крім ОВДП і банківських депозитів.

""Укрпошта" – зрозумілий сервіс, ідея Ігоря – не просто конкурувати з "Новою поштою", а зробити такий український Amazon: буде розрахункова частина, буде сервіс доставки, модернізований ІТ – тобто буде зрозуміла бізнес-модель, в яку можна вкладатися", – зазначив Магомедов.

Нагадаємо:

Наприкінці січня уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею "Укрпошті".