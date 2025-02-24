"Укрпочта" может разместить на бирже свои акции - глава НКЦБФР

До 23 февраля 2027 года в Украине может появиться около пяти эмитентов ценных бумаг, среди них - "Укрпочта".

Об этом сообщил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что ставит себе KPI, чтобы до 23 февраля 2027 года в Украине появилось хотя бы пять известных на всю страну, а может и шире, эмитентов.

"Скорее всего, это может быть даже не IPO, а SPO (вторичное публичное размещение). Надо взять кого-то, чьему бизнесу уже доверяет широкая общественность. Это может быть не только частный бизнес. Я сейчас, например, говорю об "Укрпочте"", - сказал он.

По словам Магомедова, он уже ведет диалог по этой теме с гендиректором "Укрпочты" Игорем Смелянским.

Глава НКЦБФР считает, что у этого SPO есть большие шансы, потому что "у людей точно есть аппетит к инвестированию", а пенсионным фондам надо куда-то инвестировать, кроме ОВГЗ и банковских депозитов.

""Укрпочта" - понятный сервис, идея Игоря - не просто конкурировать с "Новой почтой", а сделать такой украинский Amazon: будет расчетная часть, будет сервис доставки, модернизированный ИТ - то есть будет понятная бизнес-модель, в которую можно вкладываться", - отметил Магомедов.

Напомним:

В конце январяправительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, в Министерство развития общин и территорий с последующей передачей "Укрпочте".