"Укрпошта" хоче викупити акції у міноритаріїв конфіскованого у росіян банку

"Укрпошта" після передачі йому акцій Першого інвестиційного банку (PinBank) запропонує міноритарним акціонерам процедуру викупу.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у разі незгоди акціонерів, "Укрпошта" застосує процедуру примусового викупу. Зараз міноритарії володіють близько 12% акцій банку.

"Плануємо консолідувати акції та викупити їх у приватних інвесторів", – розповів Смілянський.

Він вважає, що це коштуватиме компанії кілька десятків мільйонів гривень, і розраховує, що процес триватиме декілька місяців.

До оцінки поточної капіталізації банку залучать незалежного оцінювача, щоб визначити ринкову ціну пакетів, які належать міноритарним акціонерам.

За словами Смілянського, якщо міноритарії відмовляться від продажу акцій, у "Укрпошти" як у мажоритарного акціонера банку буде можливість ухвалити рішення про збільшення капіталу банку. Тобто, долю міноритарних акціонерів може бути "розмито" до майже 5%, що дасть можливість застосувати процедуру примусового викупу акцій.

Читайте також:

"Укрпошта" хоче забрати банк Гінера, але ідею підтримують не всі

Нагадаємо:

28 січня Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу акцій конфіскованого у підсанкційного російського олігарха Євгенія Гінера PINbank від Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад та територій.

Коментуючи це рішення, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що надалі акції банку передадуть "Укрпошті" для створення поштового банку.

"Таким чином створюємо поштовий банк. "Укрпошта" має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості", – сказав очільник уряду.

Створення поштового банку шляхом передачі державній "Укрпошті" контрольного пакета акцій PINbank потребуватиме отримання дозволу від Національного банку України.