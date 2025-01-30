"Укрпочта" хочет выкупить акции у миноритариев конфискованного у россиян банка

"Укрпочта" после передачи ему акций Первого инвестиционного банка (PinBank) предложит миноритарным акционерам процедуру выкупа.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в случае несогласия акционеров, "Укрпочта" применит процедуру принудительного выкупа. Сейчас миноритарии владеют около 12% акций банка.

"Планируем консолидировать акции и выкупить их у частных инвесторов", - рассказал Смелянский.

Он считает, что это будет стоить компании несколько десятков миллионов гривен, и рассчитывает, что процесс продлится несколько месяцев.

Для оценки текущей капитализации банка привлекут независимого оценщика, чтобы определить рыночную цену пакетов, которые принадлежат миноритарным акционерам.

По словам Смелянского, если миноритарии откажутся от продажи акций, у "Укрпочты" как у мажоритарного акционера банка будет возможность принять решение об увеличении капитала банка. То есть, доля миноритарных акционеров может быть "размыта" до почти 5%, что даст возможность применить процедуру принудительного выкупа акций.

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Напомним:

28 января Кабинет министров принял решение о передаче акций конфискованного у подсанкционного российского олигарха Евгения Гинера PINbank от Фонда госимущества к Министерству развития общин и территорий.

Комментируя это решение, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в дальнейшем акции банка передадут "Укрпочте" для создания почтового банка.

"Таким образом создаем почтовый банк. "Укрпочта" имеет свои отделения во всех уголках страны, поэтому это откроет украинцам, которые не пользуются цифровыми инструментами, новые возможности", - сказал глава правительства.

Создание почтового банка путем передачи государственной "Укрпочте" контрольного пакета акций PINbank потребует получения разрешения от Национального банка Украины.