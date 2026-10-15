Укрпошта встановить більше внутрішніх поштоматів, ніж планувала

Через зростання попиту Укрпошта розширює мережу внутрішніх поштоматів у містах України понад початковий план, який передбачав установку 600 поштоматів.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта".

"Після встановлення 601 пристрою компанія вирішила додати нові та збільшити місткість уже встановлених через зростання попиту на самостійне отримання посилок", – говориться у повідомленні.

До 1 листопада планують встановити ще 32 поштомати, а у 38 відділеннях — додаткові модулі з комірками.

"Зайти у відділення, ввести SMS-код, забрати посилку й піти — без очікування в черзі до оператора. Саме так працюють внутрішні поштомати Укрпошти, встановлені у відділеннях із найбільшим потоком клієнтів. Через них можна самостійно отримувати попередньо оплачені відправлення", – говориться у повідомленні.

Майже 8 із 10 відправлень клієнти вже отримують самостійно. Це свідчить про попит на швидке отримання посилок без участі оператора та пояснює рішення компанії продовжити розширення мережі, зазначили у компанії.

Укрпошта збільшуватиме не лише кількість поштоматів, а й місткість уже встановлених пристроїв. Наприклад, поштомат на 33 комірки після встановлення додаткового модуля матиме 67.

Це дозволить видавати більше посилок без встановлення окремого пристрою та зменшить навантаження на операторів відділень.

"Мережа розвивалася поетапно — від перших пристроїв у Києві до сотень поштоматів у різних регіонах України. Найбільше їх сьогодні працює в Київському регіоні — 159, Львівському — 68, Дніпропетровському — 67, Одеському — 42 та Харківському — 40", – розповіли в Укрпошті.

Для отримання посилки достатньо коду з SMS — встановлювати застосунок на смартфон не потрібно. Внутрішні поштомати розташовані безпосередньо у відділеннях Укрпошти та доступні за їхнім графіком роботи.

Паралельно Укрпошта розвиває мережу зовнішніх поштоматів, доступ до яких не залежить від графіка роботи відділень. До кінця року компанія планує розширити цю мережу до 1000 пристроїв.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Укрпошта розширила мережу комірок швидкої видачі до всіх регіонів України, тимчасово крім тимчасово Херсона.

На кінець липня Укрпошта встановила комірки швидкої видачі у 15 областях України: 376 із запланованих 600 комірок. Мета такого рішення – розвантажити операторів і ліквідувати черги за рахунок самообслуговування саме у відділеннях.