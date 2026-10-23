Уряд погодив кандидатури на посади незалежних членів наглядової ради Укрпошти

Кабінет міністрів України погодив кандидатури переможців на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради АТ "Укрпошта", а також одного представника держави в наглядовій раді підприємства.

Про це повідомили в АТ "Укрпошта".

Наглядову раду сформували за участю комітету з призначення членів наглядових рад особливо важливих для економіки підприємств, товариств.

Список рекомендованих кандидатів, які пройшли попередній відбір, надав професійний консультант з добору персоналу — ТОВ "Ворлд Екзекьютів партнерз". Усього 64 кандидати подали документи для участі в конкурсі.

За результатами конкурсного відбору погоджено кандидатури таких незалежних членів наглядової ради:

Ніл Ешворт. Авторитетний на міжнародному поштовому ринку фахівець. Має досвід керівництва великими компаніями та досвід Non-executive Director, включно з компаніями у сфері доставки, досвід у роздрібній торгівлі, логістиці з фокусом на стратегії, цифровій трансформації, управлінні та прискоренні зростання.

Юрате Станісаускієне. Голова ради Національного оператора поштового зв'язку Литви — державної компанії "Литовська пошта" (Lietuvos paštas), де відповідає за стратегію, трансформацію та оцінку ефективності керівництва. Має досвід роботи в логістиці (UPS, Amazon), фінансових послугах (Western Union).

Олег Тимків. Має понад 25 років досвіду у сфері корпоративних фінансів. Досвід співпраці з урядами, регуляторами, державними підприємствами та міжнародними фінансовими організаціями (ЄБРР, IFC, Світовий банк). Колишній партнер PwC (Transaction Services), керував угодами M&A, інвестиційними проєктами та стратегічним консалтингом у регіоні Центральної та Східної Європи.

Арту Холлмерус. Поєднання досвіду роботи в державному поштовому операторі (Posti Group) та поточної ролі CEO компанії з прямими інвестиціями (приватний капітал, Intera Partners). Прямий досвід трансформації бізнесу, включно зі змінами операційної моделі та розвитком комерційних компетенцій. Досвід виведення компанії на IPO.

Як представника держави погоджено кандидатуру Євгена Дубогриза — заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Має досвід роботи в українських інвестиційних банках (зокрема в DCH Investment Management, BG Capital Ukraine), працював у Національному банку України, де займався стрес-тестуванням та аналізом кредитних портфелів і великих позичальників банків, а також створенням та розвитком аналітичних продуктів НБУ.

Працював в українській місії Державного агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) на посадах консультанта з питань фінансового сектору та згодом — спеціаліста з розвитку конкурентоспроможності бізнесу, зазначили в Укрпошті.

"Протягом 10 років мого керівництва Укрпошта була, є і буде прикладом прозорого корпоративного управління. Тож це рішення, я сподіваюсь, буде черговим кроком зі зміцнення системи корпоративного управління і дозволить нам бути й надалі тим самим надійним плечем для мільйонів українців у найважчих ситуаціях", – зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Нагадаємо:

Раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив про тиск на компанію і чергову спробу заблокувати створення Укрпошта Банку. "Якщо завтра, наприклад, Джеф Безос, власник Amazon, захоче увійти до Наглядової ради Укрпошти (допомогти нам із посилками), але він не сподобається НБУ — його призначення можуть заблокувати. Просто так", – заявляв Смілянський.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький ініціював зустріч уряду, Національного банку та Укрпошти, щоб врегулювати конфлікт, який загострився після вимоги регулятора відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва компанією.