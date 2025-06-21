"Укрексімбанк" припиняє миттєві грошові перекази через найпопулярніші системи

"Укрексімбанк" припиняє надання послуг миттєвих грошових переказів через дві міжнародні системи.

Про це повідомляє пресслужба банку.

З понеділка 23 червня перекази припинять через системи Western Union та MoneyGram. Ці системи є найбільш популярними в Україні.

"Укрексім" вважається системно важливим банком. Він посідає третє місце (299 млрд грн) за розміром активів серед банків країни.

Нагадаємо:

Сукупний прибуток українських банків до оподаткування за 2024 рік склав 186,8 млрд грн – майже стільки ж, як і за попередніми даними НБУ. Проте прибуток після оподаткування просів на 12% і тепер становить 90,9 млрд грн.

"Укрексімбанк" додатково сплатив 2,94 млрд грн податку — він зріс у 15 разів.