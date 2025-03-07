Українські АЗС вдвічі збільшили сплату податків, попри зниження продажів

Загальна сума податкових платежів, сплачених ТОП-10 найбільших мереж АЗС (припадає 54% продажів пального в країні), 2024 року зросла більше, ніж удвічі.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на дані директора консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"2024 року сплата всіх податків зросла з 4,7 до 9,8 млрд грн. На 5,1 млрд грн. І це попри зниження продажів на 2,9%", — написав він.

Експерт пояснив, що під податками мається на увазі сплата ПДВ (без ПДВ на імпорт), податку на прибуток, ПДФО і ЄСВ.

Зокрема, за даними дослідження, проведеного "А-95", сплата ПДВ зросла у три рази – з 1,4 до 4,2 млрд грн. Це частково пояснюється завершенням дії пільгової ставки 7% у першому півріччі 2023 року. Тим часом у мережах динаміка зростання вкрай нерівномірна: від 8,92% у "БРСМ" до 2,5 раза в UPG і 3 разів у KLO.

"Податок на прибуток – зростання у 1,5 раза, до 2,2 млрд грн. Знову-таки, зростання від 13% в ОККО до 2 разів у WOG та UPG і у 7,5 раза – у Мotto. KLO й Avantage 7 показали зменшення прибутку", — зазначає очільник "А-95".

Зарплатні податки — ПДФО+ЄСВ – зросли на 85%, або на 1,6 млрд грн, до 3,4 млрд грн. При цьому середній офіційний оклад у ТОП-50 збільшився за рік з 11 853 до 17 482 грн/міс. Найбільш суттєве зростання офіційних зарплат зафіксовано в Avantage 7 і "БРСМ.

Як вважає Сергій Куюн, збільшення сплати податків відбулось переважно через тиск з боку податкової служби, народних депутатів, експертного середовища.

"Проте зберігається великий розрив між лідерами й аутсайдерами платників податків на паливному ринку, що вказує, по-перше, на втрати бюджету 2024 року і, по-друге, на потенціал збільшення бюджетних надходжень у поточному році", — зазначає він.

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На українських АЗС роздрібні ціни на бензин, дизель, автогаз не суттєво знизились в лютому 2025 року.