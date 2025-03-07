Украинские АЗС вдвое увеличили уплату налогов, несмотря на снижение продаж

Общая сумма налоговых платежей, уплаченных ТОП-10 крупнейших сетей АЗС (приходится 54% продаж топлива в стране), в 2024 году выросла более, чем вдвое.

Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на данные директора консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"В 2024 году уплата всех налогов выросла с 4,7 до 9,8 млрд грн. На 5,1 млрд грн. И это несмотря на снижение продаж на 2,9%", - написал он.

Эксперт пояснил, что под налогами подразумевается уплата НДС (без НДС на импорт), налога на прибыль, НДФЛ и ЕСВ.

В частности, по данным исследования, проведенного "А-95", уплата НДС выросла в три раза - с 1,4 до 4,2 млрд грн. Это частично объясняется завершением действия льготной ставки 7% в первом полугодии 2023 года. Между тем в сетях динамика роста крайне неравномерна: от 8,92% у "БРСМ" до 2,5 раза у UPG и 3 раз у KLO.

"Налог на прибыль - рост в 1,5 раза, до 2,2 млрд грн. Опять-таки, рост от 13% у ОККО до 2 раз у WOG и UPG и в 7,5 раза - у Мотто. KLO и Avantage 7 показали уменьшение прибыли", - отмечает глава "А-95".

Зарплатные налоги - НДФЛ+ЕСВ - выросли на 85%, или на 1,6 млрд грн, до 3,4 млрд грн. При этом средний официальный оклад в ТОП-50 увеличился за год с 11 853 до 17 482 грн/мес. Наиболее существенный рост официальных зарплат зафиксирован в Avantage 7 и "БРСМ.

Как считает Сергей Куюн, увеличение уплаты налогов произошло преимущественно из-за давления со стороны налоговой службы, народных депутатов, экспертной среды.

"Однако сохраняется большой разрыв между лидерами и аутсайдерами налогоплательщиков на топливном рынке, что указывает, во-первых, на потери бюджета 2024 года и, во-вторых, на потенциал увеличения бюджетных поступлений в текущем году", - отмечает он.

Напомним:

На украинских АЗС розничные цены на бензин, дизель, автогаз не существенно снизились в феврале 2025 года.