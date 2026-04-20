В Україні змінили підходи до оцінки сільгоспземель: які нововведення

Уряд оновив підходи до нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель для підтримки аграріїв, зокрема прифронтовових територій.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уряд ухвалив зміни до методики, які дозволить точніше оцінювати землі з урахуванням кліматичних змін та наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Передусім йдеться про південні регіони — Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Одеську області", – зазначила вона.

За її словами, під час оцінки тепер враховуватиметься актуальний рівень вологозабезпечення на основі гідрометеорологічних даних, а також вплив втрати зрошення.

Це забезпечить більш точну і справедливу оцінку землі, від якої напряму залежить податкове навантаження і економіка роботи аграріїв, підкреслила Свириденко.

"Спрощуємо і доступ до інформації. Власники та користувачі землі зможуть отримувати витяги з урахуванням конкретної дати, а самі документи міститимуть більше деталей про характеристики ділянки та складові розрахунку — з чітким розумінням, як формується оцінка", – повідомила вона.

Ринок сільськогосподарських земель України у 2025 році змінився. На початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, тепер – якість та розташування ділянок.