Минэкономики объяснило задержки выплат по "Нацкешбеку"

В Украине выплаты в рамках программы "Национальный кэшбек" за декабрь и январь задерживаются, в то же время они находятся в обработке.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что обычно выплаты "Нацкешбека" зачисляются в двадцатых числах месяца, но, как уверяют в Минэкономики, все выплаты состоятся вскоре в полном объеме.

Всего 3,4 млн украинцев получат 714 млн грн кэшбека за декабрь и январь.

"Правительство уже выделило необходимые средства, однако операционные процессы требуют немного больше времени, чем мы ожидали. Как только будет известна точная дата зачисления средств - мы сразу сообщим об этом на сайте программы", - сообщили в министерстве.

Напомним:

Украинцы направили большую часть полученных средств по программам "Зимняя еПоддержка" и "Национальный кэшбек" на оплату коммунальных услуг.