Комуналка, зв'язок, ресторани: як українці використали 6,7 мільярда Нацкешбека та єПідтримки

Українці спрямували більшу частину отриманих коштів за програмами "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" на оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Загалом із 9,6 млрд грн, виплачених за цими програмами, було витрачено 6,7 млрд грн.

Найпопулярнішою категорією стали комунальні послуги – на них пішло 3,8 млрд грн (56% від усіх витрат). Ще 1,4 млрд грн українці витратили на мобільний зв’язок та інші телекомунікаційні послуги.

На кафе та ресторани громадяни витратили 386 млн грн. На ліки пішло 189 млн грн, а на комп’ютерні послуги – 187 млн грн. Благодійність теж увійшла до списку популярних витрат – українці пожертвували 177 млн грн.

Витрати на книжки та друковану продукцію склали 147 млн грн, тоді як транспортні (залізничні перевезення та громадський транспорт) - 90 млн грн.

Менше витратили на кінотеатри (47 млн грн), поштові послуги (42 млн грн) та платне телебачення (29 млн грн).

Загалом, станом на 17 лютого українці подали 12 млн заявок на отримання виплати в 1000 грн через "Дію" та банки-партнери, з них майже 3 млн – на дітей.

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Нагадаємо:

З моменту запуску програми "Зимова єПідтримка" майже 12 млн українців отримали свої виплати.

Кабінет Міністрів спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка".