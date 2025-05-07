Украинцы за год увеличили инвестиции в ОВГЗ на 16%: какая доходность в апреле

Инвестиции юридических и физических лиц в облигации внутреннего государственного займа за год (с 1 мая 2024 года до 1 мая 2025 года) выросли на 16%.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По состоянию на начало мая 2025 года доля физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом до 4,7% (в мае 2024 было 3,8%).

На 1 мая в обращении находятся ОВГЗ на более 1,82 трлн грн.

Наибольшая доля находится у коммерческих банков (46,7%) и НБУ (37,1%). Доля юридических лиц и физических лиц - 9,5% и 4,7% соответственно.

Доля нерезидентов составляет 1%, страховых компаний - 1%, а территориальных общин - 0,03%.

В апреле 2025 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 45 млрд грн в эквиваленте: 37 млрд грн; 192 млн долларов США.

Средняя доходность гривневых ОВГЗ в апреле составила 16,5%, долларовых - 4,2%.

Напомним:

Объем инвестиций юридических и физических лиц в ОВГЗ за год (1 апреля 2025 года до 1 апреля 2024 года) вырос на 24% до 260 млрд грн.