Українці за рік на чверть збільшили інвестиції в ОВДП

ОВДП в обігу станом на 1 квітня 2025 року

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб в ОВДП за рік (1 квітня 2025 року до 1 квітня 2024 року) зріс на 24% до 260 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

За даними відомства, станом на 1 квітня в обігу перебувають ОВДП на понад 1,83 трлн гривень.

Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,8%) та НБУ (36,9%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 9,5% та 4,7% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,2%, страхових компаній – 1%, а територіальних громад – 0,02%.

Зазначається, що частка фізосіб у загальному обсязі ОВДП за рік зросла з 3,6% до 4,7%.

За розрахунками Мінфіну, середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у березні дорівнювала 16,4%, у доларі – 4,5%, у євро – 3,24%.

У 2025 році через випуск ОВДП до держбюджету залучено вже 103,3 млрд грн. Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Мінфін залучило майже 1,6 трлн грн в еквіваленті.

Нагадаємо:

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 березня 2024 року до 1 березня 2025 року) зріс на 33% до 267 млрд грн.