Українці вже накопичили 1 мільярд "Національного кешбеку"

Українці накопичили 1 млрд грн Національного кешбеку за купівлю вітчизняних товарів від початку дії програми у вересні минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

З цієї суми 606 млн грн було накопичено в грудні та першій половині січня (436 млн грн у грудні та 170 млн грн у січні). У листопаді обсяг кешбеку склав 232 млн грн, у жовтні – 125 млн грн, а у вересні – 37 млн грн.

Кошти, накопичені у грудні та січні, виплатять наприкінці лютого 2025 року. Ці суми не підлягають оподаткуванню.

Програму використовують уже 4,7 млн громадян, серед яких жінки становлять 65%, а чоловіки – 35%. До ініціативи приєдналися 20 банків і 1672 виробники, а кешбек поширюється на 355 400 найменувань товарів, вироблених в Україні.

Нагадаємо:

У грудні українці накопичили 436 млн грн "Національного кешбеку", що на 180 млн більше, ніж у листопаді, і на 50 млн більше, ніж загальна сума кешбеку за три попередні місяці.

Заступник міністра економіки України Андрій Телюпа висловлює припущення, що Міністерство економіки може переглянути умови програми "Національний кешбек" і виділити пріоритетні категорії товарів, де це буде більш ефективно для імпортозаміщення.