Мінекономіки хоче обережно оптимізувати "Національний кешбек"

Заступник міністра економіки України Андрій Телюпа висловлює припущення, що Міністерство економіки може переглянути умови програми "Національний кешбек" і виділити пріоритетні категорії товарів, де це буде більш ефективно для імпортозаміщення.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Діємо обережно, щоб не порушувати зобов'язання перед міжнародними партнерами щодо недискримінації. Хоча пояснюємо європейським партнерам, що це захід підтримки населення і виробників у воєнних умовах", - розповів Телюпа.

Він додав, що можна було б обійтися без програм держпідтримки в разі, якщо український бізнес мав би такі самі кредитні умови і доступ до ринків, як європейські компанії.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року стартувала програма "Національний кешбек".

Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.

У грудні українці накопичили 436 млн грн "Національного кешбеку", що на 180 млн більше, ніж у листопаді, і на 50 млн більше, ніж загальна сума кешбеку за три попередні місяці.