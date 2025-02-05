Украинцы вывезли $35 миллиардов в 2022 году, наша экономика обвалилась - Зеленский

В первый год полномасштабной войны украинцы вывезли за границу $35 млрд, что привело к обвалу экономики.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану, передает Укринформ.

"В первый год войны граждане Украины вывезли только официально, только в первый год войны, $35 млрд. $35 миллиардов И никто их не мог остановить. Это их деньги, это их права, они свободны.

Но они вывозили не только так, но и переводили свои счета за границу - в Европу, в Соединенные Штаты, в другие страны. Да, наша экономика рухнула. И одна из причин было именно это - вывод крупного капитала из Украины", - отметил глава государства.

По его словам, на этом фоне помощь международных партнеров была важной, существенной и Украина за нее очень благодарна.

В то же время часто иностранные средства, заявленные в пакетах, не в полном объеме попадали в бюджет, потому что шли на производство оружия, которое поставляли Украине, или же на поддержку беженцев.

"Часть тех денег, о которых говорят США, финансировала производство в Соединенных Штатах. Да, компании, которые производили оружие, безусловно, сказали, что все это оружие для Украины и, безусловно, мы за это благодарны. Но нам один раз уже посчитали это оружие, когда передали пакет на $46 млрд. Они увеличили производство в США.

Да, нам это помогло, мы благодарны, но все эти деньги остались в США, в конкретных компаниях, на конкретных заводах, в прибыли конкретных людей и в заработных платах исключительно граждан США, которые работают в этих компаниях", - подчеркнул Зеленский.

Напомним:

В 2025 году ожидается продолжение чистого оттока мигрантов (200 тысяч украинцев), зато с 2026 года начнется чистое их возвращение в Украину (200 тысяч человек), которое ускорится в 2027 году (около 500 тысяч украинцев).