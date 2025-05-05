Українці у квітні продали рекордну суму готівкової валюти з початку великої війни – НБУ

У квітні 2025 року українці продали готівкової валюти на 1,54 млрд дол — це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Загалом минулого місяця обсяги купівлі валюти перевищили обсяги продажу на 189,51 млн дол. Це найменший від’ємний баланс від серпня 2023 року.

Ослаблення гривні у квітні спричинило зниження попиту на валюту, але водночас стимулювало українців активніше продавати її.

За місяць населення придбало готівкової валюти на 1,73 млрд дол, а безготівкової — на 339 млн дол. Продаж безготівкової валюти склав 337,3 млн дол.

Від початку 2025 року обсяги купівлі валюти перевищили продаж на 3,35 млрд дол.

Нагадаємо:

Національний банк України за відсутності купівлі валюти збільшив її продаж на міжбанківському ринку минулого тижня на $123,8 млн, або на 20,0% – до $742,7 млн. Це може свідчити про зменшення панічних настроїв.

З 28 квітня по 2 травня Нацбанк продав на міжбанку 742,7 млн дол, що на 123,8 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.