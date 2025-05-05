Украинцы в апреле продали рекордную сумму наличной валюты с начала большой войны - НБУ

В апреле 2025 года украинцы продали наличной валюты на 1,54 млрд долл - это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Всего в прошлом месяце объемы покупки валюты превысили объемы продажи на 189,51 млн долл. Это наименьший отрицательный баланс с августа 2023 года.

Ослабление гривны в апреле привело к снижению спроса на валюту, но одновременно стимулировало украинцев активнее продавать ее.

За месяц население приобрело наличной валюты на 1,73 млрд долл, а безналичной - на 339 млн долл. Продажа безналичной валюты составила 337,3 млн долл.

С начала 2025 года объемы покупки валюты превысили продажу на 3,35 млрд долл.

Напомним:

Национальный банк Украины при отсутствии покупки валюты увеличил ее продажу на межбанковском рынке на прошлой неделе на $123,8 млн, или на 20,0% - до $742,7 млн. Это может свидетельствовать об уменьшении панических настроений.

С 28 апреля по 2 мая Нацбанк продал на межбанке 742,7 млн долл, что на 123,8 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк не покупал валюту.