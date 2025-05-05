Зменшення панічних настроїв: Нацбанк збільшив продаж валюти на 20%

Національний банк України за відсутності купівлі валюти збільшив її продаж на міжбанківському ринку минулого тижня на $123,8 млн, або на 20,0% – до $742,7 млн. Це може свідчити про зменшення панічних настроїв.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані НБУ.

Дані, які регулятор оприлюднив за цей час, свідчать про зміну ситуації на готівковому ринку валюти.

Якщо в понеділок продаж перевищив купівлю на $6,4 млн, то вже у вівторок купівля стала більшою за продаж на $6,8 млн, а у четвер негативне сальдо становило $40,6 млн.

"Активність домогосподарств на готівковому ринку знижується третій місяць поспіль: середньоденний попит упав з $41 млн у лютому до $17 млн у квітні.

Це свідчить про зменшення панічних настроїв, насичення ринку та/або вичерпання купівельної спроможності населення на тлі слабкого економічного зростання.

Ще одним чинником міг стати цикл весняних свят, які є традиційним періодом розпродажу валютних заощаджень для святкування та фінансування короткострокових відпусток", – прокоментували ситуацію на готівковому ринку у КИТ Group.

Офіційний курс гривні у першу половину тижня зміцнився з 41,75 грн/$1 до 41,47 грн/$1, але під кінець тижня знову ослаб до 41,7 грн/$1.

На готівковому ринку курс суттєво не змінився.

На думку експертів КИТ Group, курс долара залишиться у вузькому коридорі.

Нагадаємо:

З 28 квітня по 2 травня Нацбанк продав на міжбанку 742,7 млн дол, що на 123,8 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.