Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Зменшення панічних настроїв: Нацбанк збільшив продаж валюти на 20%

Віктор Волокіта — 5 травня, 14:44
Зменшення панічних настроїв: Нацбанк збільшив продаж валюти на 20%
Getty Images

Національний банк України за відсутності купівлі валюти збільшив її продаж на міжбанківському ринку минулого тижня на $123,8 млн, або на 20,0% – до $742,7 млн. Це може свідчити про зменшення панічних настроїв.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані НБУ.

Дані, які регулятор оприлюднив за цей час, свідчать про зміну ситуації на готівковому ринку валюти.

Якщо в понеділок продаж перевищив купівлю на $6,4 млн, то вже у вівторок купівля стала більшою за продаж на $6,8 млн, а у четвер негативне сальдо становило $40,6 млн.

"Активність домогосподарств на готівковому ринку знижується третій місяць поспіль: середньоденний попит упав з $41 млн у лютому до $17 млн у квітні.

Це свідчить про зменшення панічних настроїв, насичення ринку та/або вичерпання купівельної спроможності населення на тлі слабкого економічного зростання.

Ще одним чинником міг стати цикл весняних свят, які є традиційним періодом розпродажу валютних заощаджень для святкування та фінансування короткострокових відпусток", – прокоментували ситуацію на готівковому ринку у КИТ Group.

Офіційний курс гривні у першу половину тижня зміцнився з 41,75 грн/$1 до 41,47 грн/$1, але під кінець тижня знову ослаб до 41,7 грн/$1.

На готівковому ринку курс суттєво не змінився.

На думку експертів КИТ Group, курс долара залишиться у вузькому коридорі.

Нагадаємо:

З 28 квітня по 2 травня Нацбанк продав на міжбанку 742,7 млн дол, що на 123,8 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.

НБУ курс валют

курс валют

Зменшення панічних настроїв: Нацбанк збільшив продаж валюти на 20%
Курс валют у банках на 2 травня: скільки коштують долар та євро
Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 2 травня

Останні новини