Один з найбільших підрядників не ремонтуватиме шляхопровід за 1,6 млрд в Одесі: рішення суду

Господарський суд Одеської області припинив правовідносини між управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради та ТОВ "Автомагістраль-Південь", які підписали договір про реконструкцію шляхопроводу у Одесі за 1,61 млрд грн після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це свідчить рішення суду від 15 січня.

У червні 2022 року управління дорожнього господарства Одеської міської ради замовило ТОВ "Автомагістраль-Південь" реконструкцію Іванівського шляхопроводу у м. Одесі за 1,61 млрд грн.

Як встановив суд, закупівля відбулася за відсутності бюджетного асигнування для проведення відкритих торгів. Зокрема, бюджет Одеської міської територіальної громади не передбачав виділення в 2022-2023 роках коштів на реконструкцію шляхопроводу.

Крім того, "Автомагістраль-Південь" не надало повну інформацію про наявність у нього матеріально-технічної бази та технологій, а отже, не підтвердило кваліфікаційну вимогу замовника.

Також не всі працівники підприємства мали необхідні знання та досвід, а дозвіл ТУ Держпраці в Одеській області на експлуатацію вантажопідільмальних кранів і машин, ліфтів, підйомників для підіймання працівників, пасажирські підвісні канатні дороги, ескалатори, та пасажирські конвеєри, колиски приводні для підіймання працівників не містив всю необхідну інформацію, зокрема, щодо кількох автокранів.

В результаті суд припинив правовідносини між управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради та ТОВ "Автомагістраль-Південь".

За останні чотири роки "Автомагістраль-південь" виграла підряди на 150 млрд грн. Це найбільший показник у "Прозорро".

Власником підприємства є Олександр Бойко.

Нагадаємо:

Рух "Маніфест 42", що об’єднує бізнес проти неправомірного тиску з боку силовиків, заявив, що компанія "Автомагістраль-Південь" перекручувала факти щодо блокування її діяльності правоохоронними органами.