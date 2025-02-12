Украина за три года выплатила 55 миллиардов долгов за довоенные кредиты на ремонт дорог

За три года полномасштабного вторжения Агентство восстановления (ранее Укравтодор) заплатило по предыдущим долговым обязательствам на ремонты дорог 54,69 млрд грн. Речь идет о погашении кредитов/облигаций и выплате процентов.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные "007".

Отмечается, что были выбраны данные о выплатах, в назначении которых были отметки "кредит", "заем", "выплата %", "облигации" и тому подобное.

Самые большие единовременные выплаты, это погашение облигаций летом 2022 года на 5,08 млрд грн, летом 2023 на 2,87 млрд грн и осенью 2024 на 3,50 млрд грн.

Эти облигации были выпущены под 12,5% годовых по решению правительства от 1 апреля 2020 года. Эти деньги занимали на строительство трассы Н-31 в Днепропетровской области и моста через Днепр в Запорожье.

В тех случаях, когда в назначении платежа была указана дата кредита или решение о его получении, удалось проанализировать динамику долгов.

Первая волна кредитов была в 2007-2012 годах. Тогда правительство брало в долг на подготовку нескольких дорог к Евро-2012. И по этим долгам выплаты уже составили 19,80 млрд грн.

В 2015 году была новая порция кредитов, выплаты по которым по состоянию на сейчас составили 4,35 млрд грн.

Во время "Большого строительства" в 2020-2021 годах были взяты долговые обязательства, выплаты по которым составили уже по меньшей мере 23,30 млрд грн.

Однако, как пишет издание, это довольно приблизительная разбивка, поскольку не во всех платежах был указан полный год кредитного решения.

Большинство идентифицированных выплат по кредитам и процентам приходится на сделки с "Международным банком реконструкции и развития" (МБРР, выплаты по ним уже 14,62 млрд грн), "Европейским банком реконструкции и развития" (ЕБРР, выплаты по ним уже 7,01 млрд грн) и "Европейским инвестиционным банком" (ЕИБ, выплаты по ним уже 4,04 млрд грн). Однако большинство проводок не содержали ссылки на кредитора.

Напомним:

Хозяйственный суд Одесской области прекратил правоотношения между управлением дорожного хозяйства Одесского городского совета и ООО "Автомагистраль-Юг", которые подписали договор о реконструкции путепровода в Одессе за 1,61 млрд грн после полномасштабного вторжения России в Украину.