Україна вперше отримає грант на модернізацію гідротехнічної меліорації

Україна вперше отримає грант на модернізацію зрошення в Одеській області після того, як президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Італією щодо реконструкції Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Йдеться про можливість залучити 6 млн євро.

Проєкт передбачає оновлення насосного обладнання, очищення та відновлення зрошувальних каналів, а також впровадження автоматизованих систем управління водоподачею.

Реалізація заходів дозволить суттєво зменшити непродуктивні втрати води, оптимізувати режими зрошення та забезпечити більш раціональне використання водних ресурсів в умовах кліматичних змін.

Очікується, що результатами проєкту скористаються понад 50 агровиробників півдня Одещини, зокрема 43 користувачі Татарбунарської зрошувальної системи та 7 користувачів Кілійської зрошувальної системи.

Нагадаємо:

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що Україна отримає від Італії 32,5 мільйона євро безповоротної допомоги, які спрямують на відновлення історичних будівель Одеси. Ще шість мільйонів піде на модернізацію зрошувальних систем у регіоні.