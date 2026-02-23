Україна вперше отримає грант на модернізацію гідротехнічної меліорації
Україна вперше отримає грант на модернізацію зрошення в Одеській області після того, як президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Італією щодо реконструкції Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем.
Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Йдеться про можливість залучити 6 млн євро.
Проєкт передбачає оновлення насосного обладнання, очищення та відновлення зрошувальних каналів, а також впровадження автоматизованих систем управління водоподачею.
Реалізація заходів дозволить суттєво зменшити непродуктивні втрати води, оптимізувати режими зрошення та забезпечити більш раціональне використання водних ресурсів в умовах кліматичних змін.
Очікується, що результатами проєкту скористаються понад 50 агровиробників півдня Одещини, зокрема 43 користувачі Татарбунарської зрошувальної системи та 7 користувачів Кілійської зрошувальної системи.
Нагадаємо:
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що Україна отримає від Італії 32,5 мільйона євро безповоротної допомоги, які спрямують на відновлення історичних будівель Одеси. Ще шість мільйонів піде на модернізацію зрошувальних систем у регіоні.