Украина рассчитывает подписать с США соглашение о создании совместного инвестиционного фонда - Шмыгаль

Украина рассчитывает подписать соглашение с США о создании совместного инвестиционного фонда, заключение которого 28 февраля сорвалось.

Об этом во время пресс-конференции сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В публичной плоскости вы слышите, что США готовы подписать это соглашение, с нашей стороны - мы однозначно готовы подписывать это первое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда. Украинское правительство его согласовало, и это общая позиция президента Украины, правительства, парламента. Мы готовы коммуницировать и приехать подписать", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что украинская сторона сейчас ждет обратной связи от США.

"Публично эту обратную связь и положительные сигналы мы имеем, ожидаем конкретных договоренностей на дипломатическом уровне", - сказал премьер-министр.

В то же время, по его словам, Украина нуждается в гарантиях безопасности как от Соединенных Штатов, так и от ЕС и стран G7.

Напомним:

25 февраля стало известно, что Украина и США окончательно согласовали условия двустороннего соглашения о добыче украинских редкоземельных ископаемых.

Для обсуждения экономического партнерства с Украиной 13 февраля в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент. Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

По данным СМИ, администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако Зеленский отказался подписывать документ.

15 февраля Зеленский заявил, что Украина не отказывается от соглашения о недрах, анонсированного президентом США Дональдом Трампом, но пока документ не готов к подписанию.

Предыдущее соглашение о недрах предусматривало создание коммерческого фонда, в котором США будут иметь 100% контроль, а Украина будет выделять на него средства.

Зеленский отметил, что он не собирается признавать соглашение, по которому Украина будет должна Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов. Он также отметил, что одно наличие американского бизнеса в Украине не будет гарантировать безопасность.

28 февраляпрезидент Владимир Зеленский Украины и президент США Дональд Трамп не смогли подписать соглашение о недрах.