Україна прагне збільшити торгівлю з Туреччиною до 10 мільярдів доларів – Свириденко

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне збільшити товарообіг з Туреччиною до 10 мільярдів доларів на рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки з посиланням на її слова.

Свириденко стверджує, що Туреччина готова "активніше долучатися до проєктів відбудови України і посилювати співпрацю у сфері торгівлі".

За її даними, у 2024 році експорт з України до Туреччини склав 2 мільярди доларів. Загалом товарообіг — 6,2 мільярда доларів.

"До повномасштабного вторгнення мали із Туреччиною позитивне торгівельне сальдо. Прагнемо вийти на 10 мільярдів доларів збалансованої торгівлі", - зазначила міністерка.

Крім того, Туреччина та Україна обговорили питання відновлення пошкодженої інфраструктури.

"У березні очікуємо великий візит турецької task force з відбудови України за участі турецького бізнесу. Я переконана, що це допоможе приватному сектору наших держав поглибити співпрацю", - додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо:

Україна на Об’єднані Арабські Емірати 17 лютого підписали економічну угоду, яка лібералізує доступ до ринку ОАЕ.