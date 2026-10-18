Турецький міністр заявив, що країна отримає частину дизеля з угоди РФ та США

Туреччина отримає частину дизельного палива, яке Росія постачає на світові ринки відповідно до угоди з президентом США Дональдом Трампом, заявив у неділю міністр енергетики Альпарслан Байрактар.

Про це повідомляє Reuters.

Байрактар зазначив, що угода між США та Росією про постачання дизельного палива має важливе значення для енергетичної безпеки Туреччини.

Анкара задовольняє частину своїх енергетичних потреб за рахунок Росії, а також Ірану, Азербайджану та інших країн. Вона намагається диверсифікувати джерела постачання шляхом укладення угод із США та іншими партнерами.

"Росія ввела обмеження на експорт дизельного палива в останні місяці, коли у неї почалися ці проблеми. Тепер вона уклала угоду щодо дизельного палива з Трампом...

Завдяки переговорам, які ми провели, ми будемо забирати частину цього дизельного палива до Туреччини", — сказав Байрактар у ефірі телеканалу Kanal 7. Він не надав додаткових подробиць.

Байрактар також зазначив, що Туреччина планує ввести в експлуатацію другу плавучу платформу з видобутку газу в першому кварталі 2028 року, додавши, що завдяки цій платформі щоденний обсяг видобутку Туреччини в Чорному морі становитиме 45 мільйонів кубічних метрів.

Нагадаємо:

У четвер, 15 жовтня, Кремль повідомив, що російське дизельне паливо почало надходити на світові ринки після укладення угоди з президентом США Дональдом Трампом.