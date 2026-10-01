Україна та Туреччина переходять до нового режиму торгівлі

Першого жовтня набрала чинності угода про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки, яка передбачає звільнення товарів від сплати мита або надання знижених ставок.

Про це інформує Державна митна служба України.

Угоду було укладено 3 лютого 2022 року та ратифіковано Законом України від 14 липня 2026 року, нагадує митниця.

Раніше повідомлялося, що угода передбачає встановлення Туреччиною нульового мита на 10 337 товарних позицій, що становить 95% від загальної кількості товарів, які експортуються Україною. Ще на 1348 товарних позицій діятимуть тарифні квоти або зменшені мита.

"Передбачені угодою тарифні преференції починають застосовуватися у різні терміни: для українського експорту до Туреччини — з 1 жовтня 2026 року, для імпорту товарів турецького походження в Україну — з 1 січня 2027 року", – звертає увагу митниця.

При експорті товарів з України до Туреччини з 1 жовтня 2026 року застосовуватимуться коди тарифних преференцій — скасування експортного мита та тарифна квота на експорт.

Для імпорту товарів походженням з Турецької Республіки з 1 січня 2027 року застосовуватимуться коди тарифних преференцій.

"Для отримання преференційного режиму важливим є підтвердження походження товару. Доказом походження можуть бути сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація про походження", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

14 липня Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Переговори про ЗВТ з Туреччиною стали найтривалішими з усіх, які вів офіційний Київ.