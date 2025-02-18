Украина стремится увеличить торговлю с Турцией до 10 миллиардов долларов – Свириденко

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится увеличить товарооборот с Турцией до 10 миллиардов долларов в год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на ее слова.

Свириденко утверждает, что Турция готова "активнее участвовать в проектах восстановления Украины и усиливать сотрудничество в сфере торговли".

По ее данным, в 2024 году экспорт из Украины в Турцию составил 2 миллиарда долларов. В целом товарооборот - 6,2 миллиарда долларов.

"До полномасштабного вторжения имели с Турцией положительное торговое сальдо. Стремимся выйти на 10 миллиардов долларов сбалансированной торговли", - отметила министр.

Кроме того, Турция и Украина обсудили вопросы восстановления поврежденной инфраструктуры.

"В марте ожидаем большой визит турецкой task force по восстановлению Украины с участием турецкого бизнеса. Я убеждена, что это поможет частному сектору наших государств углубить сотрудничество", - добавила Юлия Свириденко.

Напомним:

Украина и Объединенные Арабские Эмираты 17 февраля подписали экономическое соглашение, которое либерализует доступ к рынку ОАЭ.