Україна підписала з ЄС угоду щодо використання прибутків від заморожених активів РФ

Україна підписала угоду з ЄС про створення Механізму кредитного співробітництва для України, який дозволить використовувати доходи від заморожених активів РФ для погашення позик на суму до 45 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду про започаткування Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), який створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий механізм дозволить використовувати доходи від заморожених суверенних активів Росії для покриття основної суми позики, відсотків та інших витрат, пов'язаних із кредитами, залученими від партнерів у межах ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Кошти, доступні через ULCM, матимуть цільове призначення і можуть бути використані виключно для погашення відповідних позик, наданих Україні кредиторами у межах ініціативи G7 ERA.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав із Європейським союзом угоду про надання Україні макрофінансової допомоги на суму до 35 млрд євро в рамках ініціативи Великої сімки (G7).