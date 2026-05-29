Світовий банк видав Україні кредит на 236 млн євро: куди спрямують

Міністерство фінансів та Світовий банк підписали угоду про надання позики на загальну суму 236 млн євро під гарантію Королівства Швеція.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Фінансування буде спрямоване на відшкодування ключових соціальних видатків держави.

Кошти залучено в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Підписантом кредитної угоди від України виступив Міністр фінансів України Сергій Марченко, від Світового банку – Операційний менеджер у справах країн Східної Європи Кевін Томлінсон.

Також у церемонії підписання взяв участь посол Швеції в Україні Мартін Оберг.

Проєкт PEACE in Ukraine впроваджується з червня 2022 року та покликаний забезпечити безперервне виконання основних державних функцій на національному і регіональному рівнях в умовах воєнного стану.

Після надходження позики Світового банку загальний обсяг фінансування, залученого в межах проєкту, становитиме майже 53,5 млрд доларів США.

Нагадаємо:

28 травня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про сьомий транш підтримки України в рамках програми Ukraine Facility – майже 2,8 мільярда євро.

Того ж дня Верховна Рада ратифікувала угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом.