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Україна отримала $485 млн від США та Світового банку на соціальні та гуманітарні потреби

Віктор Волокіта — 27 грудня, 16:21
Україна отримала $485 млн від США та Світового банку на соціальні та гуманітарні потреби

Україна отримала $485 млн від США та Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З них 465 млн доларів надали Сполучені Штати через USAID. Ще 20 млн надійшли від Світового банку", - повідомив Шмигаль.

За його словами, залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів від Світового банку.

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE.

Україна отримає $454 мільйони від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я, що за задумом підтримає пріоритетне фінансування за програмою медичних гарантій.

США Світовий банк

Світовий банк

Україна отримала $485 млн від США та Світового банку на соціальні та гуманітарні потреби
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Україна отримає 4,8 мільярда доларів від Світового банку – Шмигаль

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