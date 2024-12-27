Україна отримала $485 млн від США та Світового банку на соціальні та гуманітарні потреби
Україна отримала $485 млн від США та Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"З них 465 млн доларів надали Сполучені Штати через USAID. Ще 20 млн надійшли від Світового банку", - повідомив Шмигаль.
За його словами, залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.
Нагадаємо:
Уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів від Світового банку.
Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE.
Україна отримає $454 мільйони від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я, що за задумом підтримає пріоритетне фінансування за програмою медичних гарантій.