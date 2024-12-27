Україна отримала $485 млн від США та Світового банку на соціальні та гуманітарні потреби

Україна отримала $485 млн від США та Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З них 465 млн доларів надали Сполучені Штати через USAID. Ще 20 млн надійшли від Світового банку", - повідомив Шмигаль.

За його словами, залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів від Світового банку.

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE.

Україна отримає $454 мільйони від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я, що за задумом підтримає пріоритетне фінансування за програмою медичних гарантій.