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Україна отримала майже 5 мільярдів доларів від Світового банку

Артур Крижний — 27 листопада, 11:24
Україна отримала майже 5 мільярдів доларів від Світового банку

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення", - повідомив він.

Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів від Світового банку.

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