Світовий банк виділив Україні $454 мільйони на розвиток охорони здоровʼя

Україна отримає $454 мільйони від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я, що за задумом підтримає пріоритетне фінансування за програмою медичних гарантій.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Гроші будуть надані в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни, стверджує Шмигаль.

Фінансування програми здійснюється за допомогою уряду Японії, Світового банку, а також гранту від фонду URTF.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів від Світового банку.

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE.