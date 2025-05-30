Україна зупинила виплати за зростання ВВП на сотні мільйонів доларів

Україна офіційно підтвердила, що не здійснюватиме платіж на понад 665 млн дол за державними деривативами 2015 року, відомими як ВВП-варанти.

Про це йдеться у повідомленні на Ірландській фондовій біржі.

Платіж мав бути проведений 2 червня 2025 року за результатами економічного зростання у 2023 році. Власники цінних паперів очікували виплату 205,43 дол за кожні 1000 дол номіналу.

Проте виплати заблоковано через мораторій, запроваджений урядом 27 серпня 2024 року. Він діятиме до завершення реструктуризації цих зобов'язань.

Мінфін нагадав, що "мораторій не призводить до крос-дефолту за зовнішнім боргом і не загрожує фінансовій стабільності країни".

У серпні 2024 року з умов ВВП-варантів вилучили положення про крос-дефолт. Це дозволяє уникнути ланцюгового дефолту за іншими борговими інструментами.

Міністерство також заявило, що Україна прагне провести "всеосяжну, справедливу та рівноправну реструктуризацію" відповідно до цілей програми МВФ.

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Нагадаємо:

Головний перемовник України щодо боргу заявив інвесторам у Лондоні цього тижня, що Київ не поспішає з реструктуризацією боргу за ВВП-варантами.

Переговори з власниками ВВП-варантів, які відбулися напередодні у Вашингтоні, зайшли у глухий кут.

ВВП-варанти - спеціальні інструменти, які уряд випустив у рамках реструктуризації зовнішнього боргу 2015 року. Тоді Міністерство фінансів, яке очолювала Наталія Яресько, домовлялося про списання 20% із 18 млрд дол. зобов'язань за євробондами. Замість цього Мінфін випустив "інструмент повернення вартості" такого прощеного боргу, який розподілив серед кредиторів.

Загальна номінальна вартість ВВП-варантів становить 3,24 млрд дол., але ці кошти не повертаються. Натомість держава Україна зобов'язана робити виплату власникам цього інструменту, розмір якої прив'язаний до ВВП і темпів його зростання.

Національний банк України виявився одним із власників ВВП-варантів - інструменту, згідно з яким держава має робити виплати залежно від темпів економічного зростання аж до 2041 року.