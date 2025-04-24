Україна провалила переговори про реструктуризацію ВВП-варантів - FT

Переговори з власниками ВВП-варантів, які відбулися напередодні у Вашингтоні, зайшли у глухий кут.

Про це повідомляє FT.

За даними видання, українське Міністерство фінансів, попри провал переговорів, продовжить розглядати усі можливі опції та продовжуватиме переговори з власниками цього інструменту.

Видання додає, що відсутність згоди щодо реструктуризації боргу за ВВП-варантами може призвести до дефолту України за зовнішнім боргом. Водночас співрозмовники ЕП у Міністерстві фінансів зазначають, що FT "драматизують", адже дефолт за варантами не призведе до автоматичного дефолту за рештою зовнішнього боргу.

Переговори з власниками ВВП-варантів активізувалися, оскільки вже наприкінці травня 2025 року Україна повинна буде здійснити платіж за цим інструментом за звітний 2023 рік.

Оскільки 2024 року ВВП продемонстрував різкий стрибок (порівняно з низькою базою порівняння 2022 року), то розмір платежу може становити близько 600 млн доларів.

У 2024 році Україна вже здійснювала платіж за ВВП-варантами після досягнення угоди про реструктуризацію з власниками українських єврооблігацій.

Тоді сумарно Україна переказала близько 200 млн дол, з яких 70 млн становив сам платіж за варантами, а решту 130 млн дол - так звана "плата за згоду".

Тоді у Мінфіні повідомляли, що здійснення платежу за згоду зміни умов випуску варантів (на суму 130,1 млн дол) дасть змогу Україні викупити ВВП-варанти за їхньою номінальною вартістю у наступні 3 роки.

Зазначимо, що ВВП-варанти – це інструмент, який Україна випустила за підсумками переговорів про реструктуризацію боргу у 2015 році.

Розмір виплат за ВВП-варантами залежить від зростання української економіки у базовому році: чим більшим є темп зростання – тим більшою є виплата. Виплата, яка відбудеться у 2025 році стосуватиметься базового 2023 року. Тоді українська економіка зросла на 5,3% – передусім через низьку базу порівняння з 2022 роком повномасштабного вторгнення.

В умовах відновлення економіки темпи зростання ВВП України можуть перевищувати 4-5% на рік, що автоматично суттєво збільшить розміри виплат за ВВП-варантами. Такі виплати Україні доведеться здійснювати до 2041 року.

Детальніше про ВВП-варанти можете прочитати у публікації: Україна вперше заплатила за зростання економіки. Що таке ВВП-варанти Яресько та скільки вони коштуватимуть країні?