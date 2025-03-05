Український експорт за п'ять років має зрости до 77 млрд доларів

Експорт товарів з України за наступні п'ять років має зрости до 77 млрд доларів.

Про це заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка під час міжнародного торговельного форуму в Києві, пише "Укрінформ".

"Ми орієнтуємось на цифру в 77 млрд дол. США в найближчі пʼять років. Сподіваюсь, що так і буде, зрештою, це залежить трошки від нас, більше від бізнесу", – сказав він.

За його словами, головний акцент у новій стратегії розвитку українського експорту буде на нарощуванні виробництва та експорту товарів з вищою доданою вартістю.

Він вважає, що до підвищення експортних показників мають приводити не маніпуляції із валютними курсами, а реальні зміни на виробництві.

За словами Качки, ключові напрямки стратегії – це розширення доступу до фінансування через масштабування діяльності Експортно-кредитного агентства, посилення ролі економічної дипломатії та розвиток спроможності бізнесу експортувати самостійно.

Нагадаємо:

Експорт товарів з України зріс на 13,4% у 2024 році, досягнувши 41 млрд доларів США, при цьому обсяг експорту в фізичному вираженні збільшився на 28,8%, до 129,3 млн тонн.

Експорт українських товарів у січні 2025 року в грошовому вимірі досяг $3,1 млрд, проте в фізичному - зменшився з 12 млн тонн у 2024 році до 6,6 млн тонн у 2025.