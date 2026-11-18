В Україні збільшується виторг через реєстратори розрахункових операцій та програмні РРО і кількість розрахункових документів, але скоротилася кількість сформованих чеків.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

За десять місяців через реєстратори розрахункових операцій (РРО) та програмні РРО проведено 5,47 трлн грн виторгів. Це на 708,2 млрд грн, або на 14,9 %, більше, ніж за аналогічний період минулого року (4,76 трлн гривень).

Зросла і кількість розрахункових документів. За десять місяців сформовано 9,22 млрд чеків – на 381,4 млн, або на 4,3 %, більше, ніж за відповідний період 2025 року (8,84 млрд чеків).

В жовтні загальна сума виторгів становила 589,1 млрд грн, що на 23,2 млрд грн, або на 4,1 %, перевищує показник вересня. Водночас середньоденний виторг зріс на 0,7 % – з 18,86 млрд грн до 19 млрд гривень.

При цьому кількість сформованих чеків у жовтні дещо зменшилася – до 942,55 млн проти 943,87 млн у вересні. Скоротилася і середньоденна кількість чеків: з 31,46 млн до 30,4 млн.

"Така динаміка може свідчити про зміни у споживчій поведінці українців. В умовах частих повітряних тривог, загрози обстрілів і тривалих відключень електроенергії громадяни адаптують свої купівельні звички: рідше відвідують торговельні заклади, але здійснюють покупки на більші суми, обираючи для цього найбільш безпечний і зручний час", – пояснюють податківці.

Попри складні безпекові та енергетичні умови, обсяги розрахункових операцій продовжують зростати.

"Це свідчить про стійкість споживчого ринку та продовження роботи бізнесу, який забезпечує громадян товарами й послугами та працює з дотриманням вимог законодавства", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за перше півріччя 2026 року сума розрахункових операцій, проведених через РРО та програмні РРО, досягла 3,1 трлн грн: порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 500 млрд грн, або на 18,3 %.

Раніше Державна податкова служба фіксує позитивні зміни на паливному ринку України: податкова віддача зростає, а рівень прозорості роботи учасників ринку поступово підвищується.