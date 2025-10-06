Україна додасть 325 мільярдів на оборонні потреби – Свириденко

Кабінет міністрів ухвалив зміни до держбюджету на 2025 рік, за яким до кінця року на оборону спрямує додаткові 324,7 млрд грн.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Свириденко уточнила, що з 324,7 млрд грн понад 310 млрд грн отримає загальний фонд, з них понад 301 млрд грн — Міністерство оборони.

Зокрема 202 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців, 100 млрд грн — на закупівлю озброєння, передусім БПЛА усіх типів — зокрема FPV на оптоволокні, дронів-перехоплювачів, діпстрайк-дронів, а 8 млрд грн — на інші військові видатки (військові перевезення, пальне, експлуатаційні витрати).

За словами Прем'єр-міністра, рішення продиктоване динамікою фронту і постійно змінними умовами бойових дій.

"Росія не збирається зупинятися, змінює тактику на фронті й лише посилює атаки на нашу енергетичну інфраструктуру в тилу. Ми маємо бути гнучкими та швидко адаптувати наші витрати, щоб дати Війську всі необхідні засоби й ресурси протидії ворогу", — зауважила вона.

Глава уряду уточнила, що основне джерело фінансування збільшених видатків — це 6 млрд євро (294,3 млрд грн) від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Також уряд має майже 30 млрд грн додаткових доходів бюджету, економії на боргових виплатах і скорочення непріоритетних видатків.

"Отже, закупівлю дронів допоможуть профінансувати заморожені російські активи. За це ми вдячні нашим партнерам з ЄС та країнам G7. Тепер наступний крок — за народними депутатами. Сподіваємося на оперативне ухвалення змін до бюджету у Верховній Раді, щоб забезпечити підтримку Сил оборони України", — зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн – ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони.