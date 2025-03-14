В Украине поступления военного сбора за два месяца выросли почти в четыре раза

В течение 2024 года украинские налогоплательщики перечислили в бюджет 51,2 млрд грн военного сбора, а за первые два месяца 2025 года - уже 22,1 млрд грн.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе, передает Укринформ.

"По данным Государственной казначейской службы Украины, в 2024 году в бюджет поступило 51 198 465,34 тыс. грн военного сбора", - говорится в ответе на запрос агентства.

За первые два месяца 2025 года объем поступлений военного сбора составляет 22,1 млрд грн, что на 16,1 млрд грн или в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (5,99 млрд грн).

В разрезе категорий плательщиков за январь-февраль 2025 года поступления распределились так:

от доходов физических лиц - 19,1 млрд грн;

от физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (I, II и IV группы) - 1,36 млрд грн;

от юридических лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения (ІІІ группа) - 30,1 млн грн;

от физических лиц по результатам годового декларирования - 273 млн грн;

от размещения ОВГЗ (в том числе физическими лицами) и по начислениям на социальные выплаты - 1,37 млрд грн.

Напомним:

В конце 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении налогов, в том числе и военного сбора - с 1,5% до 5%. Изменения начали действовать с 1 января 2025 года.