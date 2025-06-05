"Можем скатиться в рецессию": в России обвалились прибыли компаний

Падение цен на сырье, ужесточение санкций и рекордная с начала 2000-х ставка Центрального банка РФ ударили по финансам крупнейших российских компаний.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Согласно опубликованным 4 июня данным Росстата, в марте 2025 года сальдированный финансовый результат организаций РФ (прибыль минус убыток) обвалился на 34% и составил 1,45 трлн рублей.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года бизнес недосчитался около 750 млрд рублей прибыли, а убыточной стала каждая третья компания, работающая в России.

В сырьевом сердце российской экономики - добыче нефти и газа - сальдированная прибыль упала почти вдвое (до 789,5 млрд рублей), а в минусе первый квартал закрыли 40% предприятий.

Более 13% сальдированной прибыли потеряли производители продуктов питания, почти 30% - фабрики по выпуску одежды, 33% - мебельная промышленность. На треть обвалились прибыли строительных компаний. На 94% упал финансовый результат нефтеперерабатывающих заводов.

Глубоко убыточной осталась угольная промышленность, где в минусе, по данным Росстата, находится уже две трети компаний: сальдированный убыток угольщиков за три месяца достиг 79,9 млрд рублей и приближается к показателю за весь прошлый год (112,6 млрд).

Как пишет издание, накачанная триллионными расходами на выплаты военным и гособоронзаказ, российская экономика держится почти исключительно лишь благодаря связанным с оборонно-промышленными отраслями: за пределами "оборонки" найти растущие сектора сложно.

И хотя военный бюджет в этом году увеличен на четверть, этих вливаний едва хватает, чтобы удержать экономику в плюсе: по итогам первого квартала рост российского ВВП замедлился до 1,4%, что втрое ниже, чем в прошлом году (4,1%).

Квартал к кварталу экономика начала сокращаться впервые с 2022 года. И, скорее всего, этот тренд продолжается, считает Дмитрий Белоусов, замглавы близкого к российскому правительству Центра макроэкономического анализа и прогнозирования: "Сейчас есть риски, что во II-III квартале можем скатиться в техническую рецессию".

Напомним:

Поставки российской пшеницы на мировые рынки в 2024/25 сельхоз году сократится на 20-25% из-за падения урожайности, проблем с логистикой и снижения посевных площадей.